Об этом сообщило агентству Bloomberg источник, знакомый с этим вопросом, информирует 24 Канал. Источник предостерегает, что решение еще не принято.

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Что известно о вероятных намерениях Лондона?

Обсуждение о присоединении к этому предложению находятся на ранней стадии между Британией, США и другими европейскими странами.

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"Мы работаем с союзниками над предоставлением сил и средств", а также над "поддержкой, которая стоит за этим, чтобы убедиться, что любые силы и средства будут эффективными в Украине",

– сказал Стармер журналистам во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Его спросили, присоединится ли Британия к плану Дональда Трампа отправить Patriot в Украину, продавая их европейским союзникам.