По мнению Мерца, это позволит Украине находиться в более выгодной позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что сказал Мерц о помощи Украине?

Во время совместной с британским премьером Киром Стармером пресс-конференции Мерц заявил, что Украина будет в гораздо более выгодном положении, сможет использовать дальнобойные системы и получить от Германии поддержку по этим системам в ближайшие недели и месяцы.

Кроме этого, как пишет BBC, немецкий канцлер похвалил решение американского президента Дональда Трампа прислать оружие Украине через НАТО.

Он выразил убеждение, что это усилит давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы тот наконец согласился на переговоры о мире. Мерц отметил, что в этом вопросе Европа и США действуют в одном направлении.

Со своей стороны Кир Стармер сказал, что подписанный договор о дружбе дает возможность для Лондона и Берлина сотрудничать в области закупки и производства в оборонной сфере. По его словам, все рассматривают этот документ как ответственность и возможность для Европы усилить оборону и безопасность.

Напомним, что 17 июля в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали новое масштабное соглашение. Оно содержит обязательства оказывать взаимную помощь в случае вооруженного нападения на их страны.

Кроме этого, соглашение включает разработку новой ракетной системы большой дальности и меры по торговле, транспорте и нелегальной миграции, а также новые коммерческие инвестиции на сумму более 268 миллионов долларов США.