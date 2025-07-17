На думку Мерца, це дозволить Україні перебувати у більш вигідній позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що сказав Мерц про допомогу Україні?

Під час спільної з британським прем'єром Кіром Стармером пресконференції Мерц заявив, що Україна буде в набагато вигіднішому становищі, зможе використовувати далекобійні системи та отримати від Німеччини підтримку щодо цих систем у найближчі тижні та місяці.

Окрім цього, як пише BBC, німецький канцлер похвалив рішення американського президента Дональда Трампа надіслати зброю Україні через НАТО.

Він висловив переконання, що це посилить тиск на очільника Кремля Володимира Путіна, щоб той нарешті погодився на переговори про мир. Мерц зазначив, що в цьому питанні Європа та США діють в одному напрямку.

Зі свого боку Кір Стармер сказав, що підписаний договір про дружбу дає можливість для Лондона і Берліна співпрацювати в галузях закупівлі та виробництва в оборонній сфері. За його словами, усі розглядають цей документ як відповідальність та можливість для Європи посилити оборону і безпеку.

Нагадаємо, що 17 липня у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали нову масштабну угоду. Вона містить зобов'язання надавати взаємну допомогу в разі збройного нападу на їхні країни.

Окрім цього, угода включає розробку нової ракетної системи великої дальності й заходи щодо торгівлі, транспорту та нелегальної міграції, а також нові комерційні інвестиції на суму понад 268 мільйонів доларів США.