Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

До теми Трамп сам телефонував Мерцу, щоб запропонувати надати Україні більше Patriot, – WSJ

Що відомо про нову угоду Німеччини та Британії?

Попередник Фрідріха Мерца, колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц, заклав основу для угоди на зустрічі у серпні 2024 року в Берліні, коли британський прем'єр назвав цей пакт "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".

Новий очільник Німеччини, своєю чергою, пообіцяв об'єднати зусилля зі Стармером для протидії таким викликам, як торгівельні мита Дональда Трампа та війна проти України.

У межах візиту, Стармер і Мерц мають підписати угоду під час церемонії в Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Які пункти будуть міститися в договорі?

Взаємна оборона

За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони Німеччини та Британії є реакцією як на дедалі агресивніші дії Росії, так і на зростальну стурбованість європейських союзників щодо зобов'язань США перед НАТО за президента Трампа.

Водночас це не має на меті замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5, додав чиновник, який попросив не розголошувати його ім'я.

Ядерне стримування

Для Німеччини оборонний елемент є особливо важливим, оскільки Велика Британія разом із Францією є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не має власних ядерних боєголовок, але користується захисною "парасолькою", яку США розгорнули над континентом.

За словами німецького чиновника, ядерна тематика прямо не згадується в новому договорі.

Розроблення далекобійних ракет

Згідно із заявою офісу німецького канцлера, Стармер та Мерц також візьмуть на себе зобов'язання реалізувати нову ракетну систему великої дальності – Deep Precision Strike – протягом наступного десятиліття.

Ця система матиме дальність польоту понад 2 000 кілометрів і допоможе розвинути оборонні сектори Великої Британії та Європи завдяки "значним промисловим інвестиціям".

Торгівля та нелегальна міграція

Договір також містить заходи, що стосуються торгівлі, транспорту та нелегальної міграції. Очікується, що Німеччина зобов'яжеться заборонити сприяння нелегальній міграції до Великої Британії, а відповідні зміни до законодавства мають бути прийняті до кінця року, повідомив офіс Стармера.

За словами німецького чиновника, після нещодавньої угоди між Великою Британією та США, Мерц і Стармер також обговорять поточні торгівельні переговори між Брюсселем та Вашингтоном. Мерц закликав до швидкого укладення торгівельної угоди між ЄС та США та навів угоду Трампа зі Стармером як потенційну модель.

Окрім угоди, Велика Британія та Німеччина також оголосять про нові комерційні інвестиції на суму понад 268 мільйонів доларів США, що дозволить створити близько 600 нових робочих місць.

Зокрема, передбачається: