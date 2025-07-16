Це здивувало Мерца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Як Трамп різко змінив позицію щодо допомоги Україні?

Як зазначається, зміна позиції Трампа щодо військової підтримки України стала результатом тривалих зусиль європейських лідерів та НАТО.

Президент Фінляндії Александр Стубб, наприклад, потоваришував з Трампом під час гольф-турніру у Флориді. Генсек НАТО Марк Рютте регулярно надсилав американському президенту схвальні повідомлення, а згодом навіть жартома назвав його "татком".

Канцлер Мерц зустрівся з Трампом особисто під час візиту до Білого дому в червні, а потім розмовляв телефоном майже щотижня. В одній із розмов, 3 липня, він запропонував американському лідеру купити у США дві системи Patriot для України після того, як США призупинили військову допомогу Україні.

Як пише WSJ, Трамп, схоже, не знав про призупинення допомоги, тож на місці звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гегсета: "Піте, що відбувається?"

Через кілька днів після перегляду кадрів зруйнованих об'єктів в Україні, Трамп сам зателефонував Мерцу та погодився на його ініціативу – ба більше, він запропонував продати п’ять систем Patriot замість двох.

Цей крок став для німецького канцлера несподіванкою, він зрозумів, що Трамп остаточно втратив терпіння до Владіміра Путіна. Німецький канцлер одразу погодився на купівлю відразу 5 систем, хоч для цього йому з іншими європейськими лідерами потрібно було ще знайти фінансування для них.