Это удивило Мерца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как Трамп резко изменил позицию по помощи Украине?

Как отмечается, изменение позиции Трампа по военной поддержке Украины стало результатом длительных усилий европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб, например, подружился с Трампом во время гольф-турнира во Флориде. Генсек НАТО Марк Рютте регулярно посылал американскому президенту одобрительные сообщения, а впоследствии даже в шутку назвал его "папой".

Канцлер Мерц встретился с Трампом лично во время визита в Белый дом в июне, а потом разговаривал по телефону почти каждую неделю. В одном из разговоров, 3 июля, он предложил американскому лидеру купить у США две системы Patriot для Украины после того, как США приостановили военную помощь Украине.

Как пишет WSJ, Трамп, похоже, не знал о приостановлении помощи, поэтому на месте обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: "Пит, что происходит?"

Через несколько дней после просмотра кадров разрушенных объектов в Украине, Трамп сам позвонил Мерцу и согласился на его инициативу – более того, он предложил продать пять систем Patriot вместо двух.

Этот шаг стал для немецкого канцлера неожиданностью, он понял, что Трамп окончательно потерял терпение к Владимиру Путину. Немецкий канцлер сразу согласился на покупку сразу 5 систем, хотя для этого ему с другими европейскими лидерами нужно было еще найти финансирование для них.