Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о новом соглашении Германии и Британии?

Предшественник Фридриха Мерца, бывший канцлер Германии Олаф Шольц, заложил основу для соглашения на встрече в августе 2024 года в Берлине, когда британский премьер назвал этот пакт "частью более широкой перезагрузки, основанного на новом духе сотрудничества".

Новый глава Германии, в свою очередь, пообещал объединить усилия со Стармером для противодействия таким вызовам, как торговые пошлины Дональда Трампа и война против Украины.

В рамках визита, Стармер и Мерц должны подписать соглашение во время церемонии в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Какие пункты будут содержаться в договоре?

Взаимная оборона

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, обещание взаимной обороны Германии и Великобритании является реакцией как на все более агрессивные действия России, так и на растущую обеспокоенность европейских союзников относительно обязательств США перед НАТО при президенте Трампе.

В то же время это не имеет целью заменить принцип коллективной обороны, лежащий в основе основополагающего договора НАТО, известного как статья 5, добавил чиновник, который попросил не разглашать его имя.

Ядерное сдерживание

Для Германии оборонный элемент является особенно важным, поскольку Великобритания вместе с Францией является одной из двух ядерных держав Европы. Германия не имеет собственных ядерных боеголовок, но пользуется защитным "зонтиком", который США развернули над континентом.

По словам немецкого чиновника, ядерная тематика прямо не упоминается в новом договоре.

Разработка дальнобойных ракет

Согласно заявлению офиса немецкого канцлера, Стармер и Мерц также возьмут на себя обязательства реализовать новую ракетную систему большой дальности – Deep Precision Strike – в течение следующего десятилетия.

Эта система будет иметь дальность полета более 2 000 километров и поможет развить оборонные сектора Великобритании и Европы благодаря "значительным промышленным инвестициям".

Торговля и нелегальная миграция

Договор также содержит меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции. Ожидается, что Германия обязуется запретить содействие нелегальной миграции в Великобританию, а соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца года, сообщил офис Стармера.

По словам немецкого чиновника, после недавнего соглашения между Великобританией и США, Мерц и Стармер также обсудят текущие торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном. Мерц призвал к быстрому заключению торгового соглашения между ЕС и США и привел соглашение Трампа со Стармером как потенциальную модель.

Кроме соглашения, Великобритания и Германия также объявят о новых коммерческих инвестициях на сумму более 268 миллионов долларов США, что позволит создать около 600 новых рабочих мест.

В частности, предполагается: