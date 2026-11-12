Як дії Трампа та Маска змусили Європу "прокинутися": пояснення Рибачука

Дії Дональда Трампа та Ілона Маска підривають довіру до США та змушують Європу й Україну вибудовувати власну незалежність у сфері технологій і безпеки. Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

За словами експерта, політика представників американської влади та бізнесу демонструє ненадійність США як оборонного партнера. Через це європейські держави змушені форсованими темпами створювати власні захисні та комунікаційні системи.

Чи стане Європа менш залежною від США у сфері безпеки?

Олег Рибачук зауважив, що європейці вже розробили власну супутникову систему для безпечного зв'язку між урядами та військовими. Хоча вона може поступатися системі Starlink, робота з нею убезпечить від раптових політичних рішень.

У світі демонструється ненадійність американських партнерів. Ти не можеш купувати зброю, яка має програмне забезпечення, і ти розумієш, що ти зброю якщо і купив, то вплив на програмне забезпечення зберігається у таких типів, як Дональд і Ілон. Тому це ще не раз аукнеться американським виробникам зброї, і, зокрема, навіть наступним поколінням американських президентів,

– підкреслив Рибачук.

Він провів паралель із діями російського "Газпрому", який свого часу намагався заморозити Європу відмовою постачати блакитне паливо. У підсумку європейські країни прокинулися від сплячки, почали нарощувати власні оборонні бюджети та інвестувати у спільне виробництво озброєнь з Україною.

Чому виникають проблеми з контрактами та допомогою Україні?

Експерт звернув увагу на проблеми навіть із комерційними постачаннями зброї, які оплачують європейські партнери. Зокрема, виникають затримки з передачею систем Patriot через зволікання з дозволами в Пентагоні.

Я думаю, що можна досить впевнено прогнозувати, що новообраний Конгрес прийме закони про допомогу Україні, відновить допомогу Україні. Називається навіть сума, там 15 мільярдів, але знову треба пам'ятати про Доні, про підлючість і мстивість,

– наголосив аналітик, додавши, що Дональд Трамп погрожує ветувати подібні ініціативи.

Водночас на оточення експрезидента наростатиме тиск. У політичних колах США обговорюють скандали довкола переговорників, зокрема Кушнера та Віткоффа, яких підозрюють у переслідуванні власних бізнес-інтересів.

Хто боротиметься за президентство у 2028 році?

У США фактично стартував негласний кастинг на президентські вибори 2028 року в обох партіях. Серед республіканців зростає підтримка держсекретаря Марко Рубіо, тоді як позиції віцепрезидента Джей Ді Венса слабшають.

Венса виборці пов'язуватимуть і з непопулярністю Трампа. Не тільки з непопулярністю Трампа, він взагалі дуже хоче подобатись, аж вискакує зі штанів,

– зазначив Рибачук.

На думку експерта, Рубіо значно обережніший, а його іспаномовне походження є вагомим чинником з огляду на демографічні зміни у США. Натомість Венсу буде вкрай важко дистанціюватися від токсичних рішень і скандалів нинішнього очільника Білого дому.