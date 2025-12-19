Я цього не виключаю, – Трамп знову заговорив про війну з Венесуелою

Президент США Дональд Трамп зазначив, що війна з Венесуелою – не виключення. Американський лідер вже здійснює тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа в ексклюзивному інтерв'ю для NBC News.

До теми США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Чи можлива війна США та Венесуели?

Дональд Трамп ще розглядає питання щодо збройного конфлікту з Венесуелою. Він зазначив, що не виключає цього. Президент Сполучених Штатів "блокує" рух підсанкційних нафтових танкерів, що в'їжджають і виїжджають з Венесуели.

Між країнами вже відбулося 28 страйків на воді. Через це загинули люди, кількість жертв сягає сотні. Після цього Дональд Трамп спочатку відмовився коментувати можливість війни з Венесуелою, а потім сказав, що це можливо, як і нові захоплення кораблів країни.

Якщо вони достатньо дурні, щоб плисти далі, вони пливуть назад в одну з наших гаваней,

– прокоментував американський лідер.

Трамп чітко не сказав, чи бажає він усунути Мадуро від влади, однак зазначив, що сам венесуельський президент "знає, що від нього хочуть".

Журналісти зауважують, що Трамп давно намагався відмежуватися від войовничого крила Республіканської партії, а у 2024 році навіть проводив кампанію, щоб США залишалися осторонь від іноземних конфліктів.

Коментуючи атаки на кораблі Венесуели, адміністрація президента США стверджувала, що вона нібито була націлена на судна з наркотиками. Тоді йшлося про те, що Венесуела могла використовувати доходи від нафти для фінансування "наркотероризму".

Конфлікт між США та Венесуелою виник через те, що США не визнають владу президента Ніколаса Мадуро і вважають вибори в країні недемократичними. США запровадили санкції, щоб тиснути на венесуельську владу, зокрема через контроль над нафтою. Венесуела звинувачує Сполучені Штати у втручанні у свої справи та співпрацює з країнами, які є противниками США. Це не війна, а тривале політичне й економічне протистояння.

