Відповідь буде "приголомшливою": у Кремлі знову погрожують через далекобійні удари по Росії

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував далекобійні удари по Росії. Він заявив, що відповідь на них буцімто буде "приголомшливою".

А також припустив, що Україна начебто не здатна виробляти ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Смотри".

Що кажуть у Росії про далекобійні удари?

Речник Кремля пояснив, що означають слова російського диктатора Володимира Путіна про "приголомшливу відповідь" на далекобійні удари по Росії. Він зазначив, що "тут все ясно" і запевнив, що нібито російські збройні сили "жорстко реагуватимуть на це".

Окрім цього, Пєсков зазначив, що сама Україна нездатна виробляти ракети для далекобійних ударів і нібито просто перефарбовує ракети Євросоюзу.

Які ще заяви зробив Пєсков: коротко про головне