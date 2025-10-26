Укр Рус
Геополітика Росія Відповідь буде "приголомшливою": у Кремлі знову погрожують через далекобійні удари по Росії
26 жовтня, 21:50
Відповідь буде "приголомшливою": у Кремлі знову погрожують через далекобійні удари по Росії

Надія Батюк
Основні тези
  • Прессекретар Путіна заявив, що відповідь Росії на далекобійні удари буде "приголомшливою".
  • Пєсков припустив, що Україна не здатна виробляти ракети й нібито лише перефарбовує ракети Євросоюзу.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував далекобійні удари по Росії. Він заявив, що відповідь на них буцімто буде "приголомшливою".

А також припустив, що Україна начебто не здатна виробляти ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Смотри".

Що кажуть у Росії про далекобійні удари?

Речник Кремля пояснив, що означають слова російського диктатора Володимира Путіна про "приголомшливу відповідь" на далекобійні удари по Росії. Він зазначив, що "тут все ясно" і запевнив, що нібито російські збройні сили "жорстко реагуватимуть на це". 

Окрім цього, Пєсков зазначив, що сама Україна нездатна виробляти ракети для далекобійних ударів і нібито просто перефарбовує ракети Євросоюзу.

Які ще заяви зробив Пєсков: коротко про головне

  • Пєсков заявив, що неправильно говорити про скасування зустрічі Путіна і Трампа. Проте, на його думку, передумов для нової зустрічі наразі немає через нібито позицію України.

  • Окрім цього, він та Юрій Ушаков звинувачують Європу та Київ у небажанні мирного врегулювання війни в Україні. Пропагандисти цинічно заявляють, що Росія нібито готова до переговорів.

  • Пєсков вважає, що заклики України до негайної зустрічі на рівні лідерів "спрямовані на емоційний ефект".