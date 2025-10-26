Ответ будет "ошеломляющим": в Кремле снова угрожают из-за дальнобойных ударов по России

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал дальнобойные удары по России. Он заявил, что ответ на них якобы будет "ошеломляющим".

А также предположил, что Украина якобы не способна производить ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Смотри".

Смотрите также В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Что говорят в России о дальнобойных ударах?

Представитель Кремля объяснил, что означают слова российского диктатора Владимира Путина о "потрясающем ответе" на дальнобойные удары по России. Он отметил, что "здесь все ясно" и заверил, что якобы российские вооруженные силы "жестко будут реагировать на это".

Кроме этого, Песков отметил, что сама Украина неспособна производить ракеты для дальнобойных ударов и якобы просто перекрашивает ракеты Евросоюза.

Какие еще заявления сделал Песков: коротко о главном