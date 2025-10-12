Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и помощник главы Кремля Юрий Ушаков высказались относительно мирного урегулирования войны в Украине. Свои возмутительные заявления они сделали в комментариях пропагандисту Павлу Зарубину, передает 24 Канал.
Смотрите также Проявил "отвагу" на Мальдивах: СМИ разоблачили "позорную правду" о сыне Пескова
Что нового говорят в Кремле о войне в Украине?
Дмитрий Песков заметил, что сейчас наступил драматический момент, когда со всех сторон нагнетается напряжение. Он отметил, что, мол, российская сторона продолжает говорить, что готова к мирному урегулированию. Дональд Трамп тоже постоянно говорит о необходимости садиться за стол к переговорам. "Но европейцы и Киев демонстрируют нежелание что-то делать в этом направлении", – пожаловался чиновник.
Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что контакты США и России по поводу войны в Украине продолжаются. Однако, добавил чиновник, воинственная позиция Европы в отношении России якобы закрывает возможности для любых компромиссов в отношениях с Москвой.
По словам Ушакова, Путин и Трамп достигли определенных договоренностей во время встречи в Анкоридже 15 сентября. Впрочем, Киев на них не соглашается. "Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, убеждать людей. Сейчас все не очень "убеждаются"", – сказал помощник диктатора.
Также он признался, что удивлен единством позиции Европы и ее ненавистью к России.
Я удивляюсь масштабу лжи и тому, что на фоне ненависти европейцы смогли так консолидироваться. Я раньше не мог представить, что Европа в отношении России будет говорить одним голосом, причем крайне воинственным,
– пожаловался Ушаков.
Что известно о последних заявлениях россиян о войне в Украине?
- Дмитрий Песков выразил особое беспокойство Кремля относительно возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Песков отметил, что ракеты Tomahawk могут иметь как ядерное, так и безъядерное исполнение, но не способны существенно изменить ситуацию на фронте.
- Владимир Путин заявил, что имеет "взаимопонимание" с президентом Дональдом Трампом по завершению войны в Украине. Диктатор отметил, что стороны еще должны доработать этот вопрос, оставаясь в рамках договоренностей Аляски.
- Также глава Кремля пригрозил новым оружием в ответ на вероятность передачи Украине "Томагавков".