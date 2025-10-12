Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков та помічник глави Кремля Юрій Ушаков висловилися щодо мирного врегулювання війни в Україні. Свої обурливі заяви вони зробили у коментарях пропагандисту Павлу Зарубіну, передає 24 Канал.

Що нового кажуть у Кремлі про війну в Україні?

Дмитро Пєсков зауважив, що зараз настав драматичний момент, коли з усіх сторін нагнітається напруга. Він наголосив, що, мовляв, російська сторона продовжує говорити, що готова до мирного врегулювання. Дональд Трамп теж постійно говорить про необхідність сідати за стіл до переговорів. "Але європейці і Київ демонструють небажання щось робити у цьому напрямку", – пожалівся чиновник.

Юрій Ушаков своєю чергою заявив, що контакти США та Росії з приводу війни в Україні продовжуються. Однак, додав посадовець, войовнича позиція Європи щодо Росії буцімтно закриває можливості для будь-яких компромісів у відносинах із Москвою.

За словами Ушакова, Путін і Трамп досягли певних домовленостей під час зустрічі в Анкориджі 15 вересня. Втім, Київ на них не погоджується. "Щоб просунути ці домовленості, потрібно боротися, переконувати людей. Наразі всі не дуже "переконуються"", – сказав помічник диктатора.

Також він зізнався, що здивований єдністю позиції Європи та її ненавистю щодо Росії.

Я дивуюся масштабу брехні та тому, що на тлі ненависті європейці змогли так консолідуватися. Я раніше не міг уявити, що Європа у ставленні до Росії буде говорити одним голосом, причому вкрай войовничим,

– пожалівся Ушаков.

Що відомо про останні заяви росіян про війну в Україні?