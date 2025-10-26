А также предположил, что Украина якобы не способна производить ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Смотри".
Что говорят в России о дальнобойных ударах?
Представитель Кремля объяснил, что означают слова российского диктатора Владимира Путина о "потрясающем ответе" на дальнобойные удары по России. Он отметил, что "здесь все ясно" и заверил, что якобы российские вооруженные силы "жестко будут реагировать на это".
Кроме этого, Песков отметил, что сама Украина неспособна производить ракеты для дальнобойных ударов и якобы просто перекрашивает ракеты Евросоюза.
Какие еще заявления сделал Песков: коротко о главном
Песков заявил, что неправильно говорить об отмене встречи Путина и Трампа. Однако, по его мнению, предпосылок для новой встречи пока нет из-за якобы позиции Украины.
Кроме этого, он и Юрий Ушаков обвиняют Европу и Киев в нежелании мирного урегулирования войны в Украине. Пропагандисты цинично заявляют, что Россия якобы готова к переговорам.
Песков считает, что призывы Украины к немедленной встрече на уровне лидеров "направлены на эмоциональный эффект".