Троє депутатів від "Альтернативи для Німеччини" відвідали святкування дня народження Володимира Путіна, яке відбулося в посольстві Росії у Берліні. Подію організувало ультраправе видання.

Подія викликала різку реакцію інших німецьких політичних сил. Про це пише 24 Канал з посиланням на MDR.

Дивіться також Путін прилетів з візитом у Таджикистан, де його б мали затримати за ордером МКС

Як відсвяткували день народження Путіна в Німеччині?

У Берліні в посольстві Росії відбулося святкування з нагоди дня народження Володимира Путіна. Захід організував ультраправий журнал Compact, який раніше забороняли за поширення антиконституційних матеріалів.

Як пише видання, головний редактор видання Юрген Ельзессер публічно назвав диктатора "державним діячем" і "патріотом", який нібито захищає "західні цінності від лівацького Заходу", та побажав йому довголіття.

Серед присутніх на святкуванні були депутати земельного парламенту Саксонії-Ангальт від партії "Альтернатива для Німеччини" – Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек.

Зазначається, що Тільшнайдер відомий своїми проросійськими поглядами та ще у 2022 році відвідував окуповані території Сходу України.

Співголова фракції АдН у Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер підтвердив, що знав про участь депутатів у заході, хоча сам запрошення не отримував. Він заявив, що парламентарі "мають вести діалог з усіма сторонами".

Інші німецькі політичні сили жорстко розкритикували візит. Наприклад, лідер фракції ХДС Гідо Хоєр заявив, що частина АдН "втратила зв'язок з основами вільної демократії".

Хто і як привітав Путіна?