Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні навчального та супутнього обладнання для F-16

У Сполучених Штатах схвалив можливий продаж нашій державі навчального та супутнього обладнання для F-16. Орієнтовна вартість – 310 мільйонів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США. Так, Держдеп США прийняв рішення затвердити можливий закордонний військовий продаж уряду України F-16 навчально-тренувального і пов'язаного з ним обладнання за орієнтовну вартість 310,5 мільйонів доларів. Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки вже видало необхідну сертифікацію, що повідомляє Конгрес.