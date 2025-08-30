Президент США Дональд Трамп тривалий час не з'являється на публіці. Після дивної заяви Джей Ді Венса у мережі почали подейкувати про смерть політика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV World. Тисячі постів про смерть Трампа набирають мільйони переглядів по всьому інтернету.

Чому у мережі пишуть, що Трамп помер?

Так, однією з підстав припускати смерть Дональда Трампа є незвична для американського президента відсутність у публічному просторі. Востаннє він з'являвся перед камерами у вівторок, 26 серпня, на засідання з міністрами. Крім того, у розкладі президента не заплановано жодного публічного виступу.

Масла у вогонь долила і заява віцепрезидента Джей Ді Венса. В інтерв'ю 27 серпня у Венса запитали, чи готовий стати президентом у разі "жахливої ​​трагедії". Той відповів, що не можна виключати непередбачуваних подій.

Я дуже впевнений, що президент Сполучених Штатів у хорошій формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, станеться жахлива трагедія, я не можу уявити собі кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів,

– сказав він.

Чутки підігріли й теорії навколо так званих передбачень "Сімпсонів". У липні на Comic-Con у Сан-Дієго творець серіалу Метт Грейнінг пов'язав завершення його стрічки з смертю Дональда Трампа.

"Ми продовжуватимемо, доки хтось не помре. Коли, ну, ви знаєте хто помре, Сімпсони передбачають, що на вулицях будуть танці. Тільки президент Венс заборонить танці", – сказав він у липні 2025 року.

Що у Дональда Трампа зі здоров'ям?