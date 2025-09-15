Розумні люди мене не люблять, – Трамп здивував неочікуваним зізнанням
- Дональд Трамп заявив, що розумні люди його не люблять, під час промови у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі.
- Трамп додав, що цим людям не подобається його риторика.
Дональд Трамп видав неочікувано цікаву заяву. Президент США зізнався, що розумні люди його не люблять.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з Дональдом Трампом, яке циркулює у мережі.
Що сказав Дональд Трамп про розумних людей?
У мережі з'явилося відео, де Дональд Трамп виступає з промовою у своєму Національному гольф-клубі у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Під час виступу американський президент зробив неочікуване зізнання.
Розумні люди мене не люблять, ви знаєте про це?
– сказав Трамп.
Після цього у залі пролунав сміх, вочевидь, ці слова американського президента сприйняли як жарт.
Глава Білого дому також додав, що цим розумним людям, які його не люблять, "не подобається те, про що ми говоримо".
Дональд Трамп шокував новою заявою / Відео з акаунту @patriottakes у соцмережі Х
Довідково! Наприкінці серпня видання The Hill писало, що рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін. 37% виборців заявили, що схвалюють роботу президента, порівняно з 55%, які її не схвалюють.
Які ще гучні заяви робив Трамп раніше?
Президент США заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти Росії, якщо країни НАТО також візьмуть у цьому участь та припинять купувати російську нафту. Трамп також запропонував запровадити мита на Китай від 50 до 100%.
Глава Білого дому в інтерв'ю Fox News сказав, що він вкотре незадоволений Володимиром Путіним. За словами Трампа, його терпіння "швидко закінчується" та пригрозив "сильним ударом" російському диктатору.
Реагуючи на інцидент з російськими дронами у Польщі, який стався 10 вересня, Дональд Трамп сказав, що безпілотники могли "випадково залетіти" у польський повітряний простір. Однак додав, що не радий, що "щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією".