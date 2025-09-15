Дональд Трамп видав неочікувано цікаву заяву. Президент США зізнався, що розумні люди його не люблять.

Що сказав Дональд Трамп про розумних людей?

У мережі з'явилося відео, де Дональд Трамп виступає з промовою у своєму Національному гольф-клубі у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Під час виступу американський президент зробив неочікуване зізнання.

Розумні люди мене не люблять, ви знаєте про це?

– сказав Трамп.

Після цього у залі пролунав сміх, вочевидь, ці слова американського президента сприйняли як жарт.

Глава Білого дому також додав, що цим розумним людям, які його не люблять, "не подобається те, про що ми говоримо".

Дональд Трамп шокував новою заявою / Відео з акаунту @patriottakes у соцмережі Х

Довідково! Наприкінці серпня видання The Hill писало, що рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін. 37% виборців заявили, що схвалюють роботу президента, порівняно з 55%, які її не схвалюють.

