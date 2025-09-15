Умные люди меня не любят, – Трамп удивил неожиданным признанием
- Дональд Трамп заявил, что умные люди его не любят, во время речи в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.
- Трамп добавил, что этим людям не нравится его риторика.
Дональд Трамп выдал неожиданно интересное заявление. Президент США признался, что умные люди его не любят.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с Дональдом Трампом, которое циркулирует в сети.
Что сказал Дональд Трамп об умных людях?
В сети появилось видео, где Дональд Трамп выступает с речью в своем Национальном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Во время выступления американский президент сделал неожиданное признание.
Умные люди меня не любят, вы знаете об этом?
– сказал Трамп.
После этого в зале раздался смех, очевидно, эти слова американского президента восприняли как шутку.
Глава Белого дома также добавил, что этим умным людям, которые его не любят, "не нравится то, о чем мы говорим".
Дональд Трамп шокировал новым заявлением / Видео с аккаунта @patriottakes в соцсети Х
Справочно! В конце августа издание The Hill писало, что рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума за его второй срок. 37% избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют.
Какие еще громкие заявления делал Трамп ранее?
Президент США заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если страны НАТО также примут в этом участие и прекратят покупать российскую нефть. Трамп также предложил ввести пошлины на Китай от 50 до 100%.
Глава Белого дома в интервью Fox News сказал, что он в очередной раз недоволен Владимиром Путиным. По словам Трампа, его терпение "быстро заканчивается" и пригрозил "сильным ударом" российскому диктатору.
Реагируя на инцидент с российскими дронами в Польше, который произошел 10 сентября, Дональд Трамп сказал, что беспилотники могли "случайно залететь" в польское воздушное пространство. Однако добавил, что не рад, что "что-то происходит, связано со всей этой ситуацией".