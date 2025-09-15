Дональд Трамп выдал неожиданно интересное заявление. Президент США признался, что умные люди его не любят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с Дональдом Трампом, которое циркулирует в сети.

Интересно Трамп делал ставку на дружбу с двумя лидерами, но ошибся и опозорился, – WSJ

Что сказал Дональд Трамп об умных людях?

В сети появилось видео, где Дональд Трамп выступает с речью в своем Национальном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Во время выступления американский президент сделал неожиданное признание.

Умные люди меня не любят, вы знаете об этом?

– сказал Трамп.

После этого в зале раздался смех, очевидно, эти слова американского президента восприняли как шутку.

Глава Белого дома также добавил, что этим умным людям, которые его не любят, "не нравится то, о чем мы говорим".

Дональд Трамп шокировал новым заявлением / Видео с аккаунта @patriottakes в соцсети Х

Справочно! В конце августа издание The Hill писало, что рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума за его второй срок. 37% избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют.

Какие еще громкие заявления делал Трамп ранее?