Хвиля бруду та образ: у Польщі взялися за тих, хто цькував у мережі 7-річну доньку Навроцького

Прокуратура Варшави відкрила масштабне розслідування через образливі дописи в інтернеті щодо семирічної доньки президента Польщі Кароля Навроцького. Слідчі перевіряють десятки тисяч публікацій на різних платформах і встановлюють їх авторів.

Про це повідомляє RMF24.

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Що відомо про розслідування стосовно цькування доньки Навроцького?

Приводом для хвилі коментарів стала її публічна поява під час вечора виборів президента у 2025 році, коли дитина емоційно реагувала на події, надсилала присутнім повітряні поцілунки, серця та танцювала. Частина користувачів соцмереж позитивно сприйняла її поведінку, однак інші почали поширювати образливі та неприйнятні висловлювання.

Як повідомили у прокуратурі Варшави, слідчі з Мокотова ведуть одразу кілька проваджень, у межах яких аналізують близько 30 тисяч інтернет-дописів на різних платформах. Раніше було відкрито шість окремих справ, що стосуються різних соціальних мереж. Для встановлення авторів образливих повідомлень прокуратура звернулася із запитами про міжнародну правову допомогу до США, щоб отримати дані користувачів у фейсбуці та інстаграмі, а також до Китаю щодо контенту в тік тоці.

Частина розслідувань пов'язана з особливо тяжкими злочинами, зокрема публічними закликами до насильства щодо неповнолітньої. У прокуратурі наголошують, що наразі жодній особі не висунуто офіційних звинувачень, однак слідство триває і вже зараз є підстави вважати, що частина авторів понесе кримінальну відповідальність.

Правоохоронці також не виключають подальших кроків для захисту дитини та посилення боротьби з мовою ненависті в інтернеті.

Нагадаємо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня 2025 року, склавши присягу перед Національними зборами у Сеймі. Він змінив на посаді Анджея Дуду, другий п'ятирічний термін повноважень якого завершився.

Навроцький здобув перемогу у другому турі президентських виборів 1 червня 2025 року, набравши 50,89% голосів, випередивши мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,11%. Після офіційної інавгурації 6 серпня новообраний президент отримав вищі державні повноваження та став головнокомандувачем Збройних сил Польщі.