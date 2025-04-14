Блокуватимуть розміщення військових і не дадуть ані копійки: Сіярто видав низку заяв про Україну

В Угорщині невдоволені рішенням Єврокомісії збільшити військову допомогу Україні. Там також виступили проти розміщення європейських військ.

Голова МЗС країни Петер Сіярто назвав миротворчу місію в Україні "ескалацією", повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.

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Угорщина в паніці через нові рішення Євросоюзу щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення Єврокомісії надіслати Україні більше грошей, зброї та військових радників, назвавши її рішення "сліпими, масовими провоєнним та проукраїнськими ініціативами".

Ми, угорці, не підтримували жодних провоєнних пропозицій і не підтримуватимемо жодних у майбутньому, тому ми не підтримуємо жодних пропозицій у цьому новому, великому провоєнному та проукраїнському пакеті, тому що ці пропозиції явно спрямовані на продовження війни та створять небезпеку для Європи, вони створять небезпеку для Угорщини,

– сказав угорський міністр.

Євросоюз цього року планує збільшити вартість військової допомоги Україні до 40 мільярдів євро. З цієї суми першочергово й найближчим часом мають намір надіслати в Україну два мільйони снарядів на суму п’ять мільярдів євро.

Крім того, ЄС планує підготувати 17 пакет санкцій проти Росії, який буде "дуже масовим, дуже потужним". За словами угорського міністра, Сибіга також вимагав обмеження закупівлі російських енергоносіїв і атомної промисловості.

Петер Сіярто наголосив, що кілька учасників засідання прагнуть цього року відкрити всі розділи переговорів про вступ України до ЄС, а уповноважений представник Євросоюзу, за його словами, взагалі озвучив "запаморочливу" ідею – повністю інтегрувати економіку України ще до її офіційного вступу до Союзу.

Водночас Сіярто повідомив, що до Європи донесли позицію Угорщини: миротворча місія може діяти лише за межами України.

"В Україні інструктори ЄС не мають навчати українських військових, бо це ризик ескалації війни до Європи. Для нас це червона лінія. Жоден елемент цієї військової місії не може бути на території України", – вказав він.