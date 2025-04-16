У ЄС підтвердили дискусію про відправку військових радників в Україну

Європейський Союз розглядає можливість відправки в Україну "військових радників". Вони займатимуться організацією навчання українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що відомо про військових радників в Україні

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу 16 квітня зазначила, що питання відправки військових справді обговорювалося на засіданні Ради Європи.

Але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією,

– вказала речниця.

Водночас Гіппер відмовилася відповісти на питання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир’я, чи це можливо під час того, як тривають активні бойові дії.

До речі, раніше про ідею ЄС відправити військових радників в Україну говорив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Він переконаний, що інструктори ЄС не мають навчати українських солдатів, бо "це ризик ескалації для Європи". Він запевнив, що це питання є "червоною лінією" для Угорщини.