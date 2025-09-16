У Варшаві над урядовим кварталом та резиденцією президента зафіксували політ безпілотника. За словами силовиків, він не становив загрози.

про це заявив представник командування Служби державної охорони (СОП) полковник Богуслав Піурковський, передає 24 Канал з посиланням на Polsat News.

Які подробиці з'явилися про невідомий БпЛА над Варшавою?

Інцидент стався у понеділок над будівлями на вулиці Парковій та Бельведерським палацом.

Співробітники Служби державної охорони, які патрулювали територію, помітили безпілотник. Особи, які керували літальним апаратом, були затримані на місці злочину та передані поліції. Загрози об'єкта не було,

– розповів Піурковський.

Факт затримання двох осіб підтвердила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька.

"Служба охорони президента та служби Міністерства внутрішніх справ і адміністрації діють і охороняють найважливіші об'єкти в країні. Це показує, що Польща є безпечною", – сказав заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Віслав Щепанський в ефірі Polsat News.

