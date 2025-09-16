В Варшаве над правительственным кварталом и резиденцией президента зафиксировали полет беспилотника. По словам силовиков, он не представлял угрозы.

об этом заявил представитель командования Службы государственной охраны (СОП) полковник Богуслав Пиурковский, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Какие подробности появились о неизвестном БпЛА над Варшавой?

Инцидент произошел в понедельник над зданиями на улице Парковой и Бельведерским дворцом.

Сотрудники Службы государственной охраны, которые патрулировали территорию, заметили беспилотник. Лица, которые управляли летательным аппаратом, были задержаны на месте преступления и переданы полиции. Угрозы объекту не было,

– рассказал Пиурковский.

Факт задержания двух человек подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

"Служба охраны президента и службы Министерства внутренних дел и администрации действуют и охраняют важнейшие объекты в стране. Это показывает, что Польша является безопасной", – сказал заместитель министра внутренних дел и администрации Вислав Щепанский в эфире Polsat News.

