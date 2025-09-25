Лише за два дні після інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена, який призвів до чотиригодинного закриття, у Данії знову зафіксували підозрілу активність безпілотників. Цього разу їх помітили над 4 аеропортами.

Національна поліція вже виключила версію про використання приватних дронів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DR.

Над якими об'єктами у Данії помітили безпілотники?

Минулої ночі невідомі дрони з’явилися в небі над аеропортом Ольборг, що змусило тимчасово зупинити роботу летовища та перенаправити 3 рейси. Останній апарат був помічений о 00:54, однак кількість та тип дронів досі залишаються невідомими. Національна поліція вже виключила версію про використання приватних дронів.

Подібні випадки зафіксували й над іншими аеропортами – Есб'єргом, Сьоннеборгом і Скридструпом, де дрони з вогнями, зі слів поліції, спостерігали з землі. Востаннє їхню активність помітили о 02:08 ночі. Жоден з аеропортів у Південній Ютландії не довелося закривати, оскільки польотів у цей час не було.

Поліція як Північної, так і Південної Ютландії визнала, що не змогла збити безпілотники чи виявити їхніх операторів.

Особливу увагу викликала поява дронів у районах військових об’єктів. Поруч із Ольборгом розташована база Повітряних сил Данії з транспортними літаками Hercules та Challenger. Скридструп є ключовою технічною базою для F-16, а в Есб'єрзі цього літа була створена тимчасова військова зона для прийому американської техніки для подальшої діяльності на східному фланзі НАТО. Зараз ця зона вже не діє.

Додаткові повідомлення надійшли з аеропорту Біллунн, який закривали на годину після сигналів про дрони, хоча підтверджень їхньої присутності не знайшли.

Нам не вдалося довести незаконну діяльність дронів на цьому місці. Через повідомлення аеропорт Біллунн був тимчасово закритий,

– каже начальник штабу поліцейського округу Андреас Юул.

Також у небі над Борнхольмом очевидці бачили мигалки, але влада поки що не встановила їхнє походження.

Що відомо про дрони над аеропортами Данії?