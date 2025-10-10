Німецькі Збройні сили (Бундесвер) нині обмежені у можливостях збивати дрони всередині країни. Це зумовлено післявоєнними обмеженнями, покликаними не допустити повторення зловживань, характерних для нацистського періоду.

Щоб змінити ситуацію, потрібні поправки до чинних законів і навіть до конституції країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Німеччина не може збивати дрони у власному повітряному просторі?

Як пояснив у коментарі для Politico голова комітету з оборони Бундестагу Томас Рьовекамп, нинішня конституція ФРН, ухвалена після Другої світової війни, фактично забороняє армії брати участь у внутрішніх безпекових операціях. Бундесвер може збивати безпілотники лише над власними військовими об’єктами або ж надавати допомогу у вигляді розвідданих і технічної підтримки.

Нам необхідно внести поправки до законів, щоб єдиний, хто може цим зайнятися, а саме Бундесвер, також отримав повноваження робити це,

– сказав він.

При цьому формально право збивати невідомі дрони має німецька поліція, однак, за словами депутата, вона не володіє необхідними технічними засобами для таких дій. Саме військові мають сучасні системи виявлення та знищення безпілотників.

Професорка публічного права Мюнхенського університету Бундесверу Катрін Грох пояснила, що суворі обмеження на внутрішнє застосування армії були запроваджені після 1949 року, щоб уникнути можливих зловживань силою – досвід Третього Рейху глибоко вплинув на правову культуру сучасної Німеччини. Нацистський режим використовував армію у своїх цілях всередині держави.

Водночас міністр внутрішніх справ Александр Добріндт наприкінці вересня заявив про плани створити спеціальний поліцейський підрозділ для боротьби з безпілотниками, а також національний центр координації дій поліції, розвідки та військових.

"Світ змінився, і більше ніде немає відмінності між внутрішньою і зовнішньою безпекою. Зазираючи в майбутнє, ми повинні адаптувати положення нашої конституції до реальності", – підсумував Рьовекамп.

Як дрони у Німеччині паралізували аеропорт Мюнхена та кружляли над військовими об'єктами?