Росія б дійшла до Києва швидко, – Трамп сказав, як Україні допомогли американські "Джавеліни"
- Дональд Трамп заявив, що без допомоги США, зокрема надання "Джавелінів", Росія могла б захопити Київ.
- Трамп зазначив, що передача сотень протитанкових ракетних комплексів Україні допомогла стримати російське вторгнення.
Дональд Трамп зазначив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче перейти до мирнорї угоди. За його словами, країна-агресорка могла б виграти війну в Україні вже в перші дні, якби не було допомоги США.
Про це пише 24 Канал з посиланням на трансляцію зустрічі в Білому домі 17 жовтня.
Дивіться також Путін поспішає: військовий експерт зауважив несподівані дії Росії на фронті
Чому Росія не змогла перемогти в перші дні війни?
Президент Дональд Трамп зауважив, що якби США не надала Україні "Джавеліни", то Росія змогла б дуже швидко захопити частину України. Він додав, що їхня допомога стримала ворога, інакше б він був в столиці України, як і планував – за 2 – 3 дні.
Росіяни були б у Києві дуже швидко, якби не погода та не "Джавеліни". На війні вам також дуже щастить,
– сказав Трамп.
Президент додав, що свого часу він передав Україні сотні протитанкових ракетних комплексів, тому вдалося захистити Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Хоча деяким російським генералам вистачило сміливості відправити солдатів до української столиці навіть під обстрілами та через болота, де застрягли їхні танки.
Нагадаємо! "Джавелін" – це американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який використовують для знищення танків, бронетехніки та укріплень. ПТРК запускає ракету, яка вже самостійно наводиться на ціль та має тепловізійне наведення. Дальність ураження – до 2,5 – 4 кілометрів, залежно від модифікації.
У Вашингтоні відбувається зустріч Зеленського та Трампа: дивіться відео
Що ще сказав Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі?
Дональд Трамп заявив, що любить закінчувати війни та рятувати життя. Президент вважатиме за успіх, якщо разом з партнерами зможе закінчити війну Росії проти України.
Американський президент зазначив, що Зеленський, ймовірно, не буде присутній на його саміті з Путіним у Будапешті. Однак Трамп обіцяє підтримувати зв'язок з українським лідером.
Перед початком розмови Дональд Трамп похвалив зовнішній вигляд Володимира Зеленського, зазначивши, що йому подобається вбрання українського президента. Президент США також назвав Зеленського "сильним лідером".
Дональд Трамп заявив, що обговорюватиме з Володимиром Зеленським питання ударів американською зброєю по території Росії. Однак він вважає, що це може розцінюватися ворогом як ескалація.