Скандували "48": республіканці прозвали Венса наступним президентом США, – Politico

Учасники закритої зустрічі на з'їзді Республіканської партії в Далласі зустріли віцепрезидента США Джей Ді Венса скандуванням "48", натякаючи на його потенційне майбутнє як 48-го глави держави. Під час виступу політик закликав розгорнути масштабну боротьбу проти опонентів на виборах.

Про це повідомляє видання Politico.

Чому Венса прозвали наступним президентом?

Під час закритого сніданку з делегатами та посадовцями віцепрезидент наголосив на ключовому значенні прийдешньої виборчої кампанії. На його думку, американцям доведеться обирати між представниками консерваторів та надто радикальними діячами.

Ми повинні націоналізувати ці вибори, ми повинні поговорити про всі божевільні речі, які роблять демократи,

– сказав віцепрезидент США.

Він застережно додав, що потенційне повернення контролю опонентів над Конгресом призведе до скасування економічних здобутків і податкових пільг. Крім того, політик висловив побоювання, що опозиція знову занурить країну в численні розслідування.

Окрему увагу у своїй промові віцепрезидент зосередив на кроках адміністрації Дональда Трампа щодо зниження цін на рецептурні препарати. Цю політику він назвав найбільш популярною серед виборців.

Політик також відзначив досягнення партії для робітничого класу, однак під час закритого виступу утримався від згадки про ініціативу виплати дивідендів у 5000 доларів для громадян. Згодом в ефірі Fox News він пояснив, що така підтримка може мати певні обмеження залежно від рівня доходів реципієнтів.

Захід Республіканської партії триває в American Airlines Center у Далласі. Сам політик уникав будь-яких коментарів щодо своїх майбутніх планів на виборчі перегони 2028 року, попри виражену підтримку з боку соратників.

Довідково. 3 листопада 2026 року у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Американці обиратимуть усі 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах і трьох територіях. Головна інтрига – чи зможуть демократи здобути більшість у Палаті представників і Сенаті та послабити позиції Дональда Трампа, адже республіканці нині контролюють обидві палати Конгресу.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не планує балотуватися на посаду президента США у 2028 році. Він наголосив, що повністю зосереджений на роботі в адміністрації Дональда Трампа, водночас не виключив можливості участі у президентських перегонах у майбутньому.