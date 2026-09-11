Об этом сообщает издание Politico.

Почему Венса прозвали следующим президентом?

Во время закрытого завтрака с делегатами и чиновниками вице-президент подчеркнул ключевое значение предстоящей избирательной кампании. По его мнению, американцам придется выбирать между представителями консерваторов и слишком радикальными деятелями.

Мы должны придать этим выборам национальный характер, мы должны поговорить обо всех безумных вещах, которые делают демократы,

– сказал вице-президент США.

Он с осторожностью добавил, что потенциальное возвращение оппонентов к власти в Конгрессе приведет к отмене экономических достижений и налоговых льгот. Кроме того, политик выразил опасения, что оппозиция вновь погрузит страну в многочисленные расследования.

Особое внимание в своей речи вице-президент уделил мерам администрации Дональда Трампа по снижению цен на рецептурные препараты. Это была наиболее популярная политика среди избирателей.

Политик также отметил достижения партии в интересах рабочего класса, однако во время закрытого выступления воздержался от упоминания об инициативе выплаты дивидендов в размере 5000 долларов гражданам. Впоследствии в эфире Fox News он пояснил, что такая поддержка может иметь определенные ограничения в зависимости от уровня доходов получателей.

Мероприятие Республиканской партии проходит в American Airlines Center в Далласе. Сам политик избегал каких-либо комментариев относительно своих будущих планов на избирательную гонку 2028 года, несмотря на явную поддержку со стороны соратников.

Справочно. 3 ноября 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов в 36 штатах и трех территориях. Главная интрига – смогут ли демократы получить большинство в Палате представителей и Сенате и ослабить позиции Дональда Трампа, ведь республиканцы сейчас контролируют обе палаты Конгресса.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не планирует баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Он подчеркнул, что полностью сосредоточен на работе в администрации Дональда Трампа, однако не исключил возможности участия в президентской гонке в будущем.