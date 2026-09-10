Как сообщает издание NBC News, американский чиновник сделал соответствующее заявление во время дипломатической поездки в Колумбию.

Что сказал Рубио о своих дальнейших политических планах?

Из-за визита в Барранкилью Рубио стал одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые не присутствовали на съезде Республиканской партии в Далласе.

Во время общения с прессой журналисты спросили госсекретаря, считает ли он себя одним из сильнейших кандидатов от республиканцев на предстоящих выборах. В ответ чиновник подчеркнул свою большую загруженность в кабинете министров и на посту советника по национальной безопасности.

На прямой вопрос о том, мечтает ли он возглавить Белый дом, госсекретарь ответил сдержанно.

Ну, я не знаю, что ждет меня в будущем, но на данный момент у меня нет таких планов. Я на 100% сосредоточен на своей работе,

– сказал Рубио.

Источники издания также подтвердили, что, хотя чиновник пока не планирует баллотироваться в президенты США, он сознательно "оставил дверь открытой" для такой возможности в будущем.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет, по данным NBC News, в последние месяцы в частном порядке обсуждал возможность баллотироваться на пост президента США в 2028 году. В то же время в Пентагоне и сам Хэгсет отрицают такие планы, называя сообщения о его возможном участии в выборах фейками.

Интерес к политическим амбициям Хегсета усилился после его августовского визита в Айову. В случае участия в выборах он может соперничать с другими представителями окружения Дональда Трампа, в частности с вице-президентом Джей Ди Венсом.