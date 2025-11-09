"Вже перемагав Лукашенка": Трамп відправляє нового емісара до Мінська

США продовжують спроби розв'язати білоруське питання. Так, Дональд Трамп призначив нового спеціального посланця США, який відправиться до Мінська. Ним стане відомий юрист Джон Коул.

Про таке очільник Білого дому написав у власній соцмережі, передає 24 Канал.

Чому Коула відправляють до Мінська?

Президент США Дональд Трамп оголосив про висунення відомого американського адвоката Джона Коула на посаду спеціального посланця Сполучених Штатів до Білорусі.

За словами Трампа, Джон Коул є "одним зі справді великих юристів країни", який прославився завдяки перемозі у першій великій судовій справі проти тютюнових компаній.

У своїй кар'єрі він також брав участь у низці високопрофільних справ і дипломатичних місій. Трамп підкреслив, що Коул уже має успішний досвід у переговорах із білоруською владою.

Зауважте! Раніше йому вдалося домогтися звільнення 100 білоруських заручників, і він працює над звільненням ще 50 людей.

Коул також обіймає посаду заступника спеціального посланця Трампа в Україні.

Він одружений із ведучою телеканалу Newsmax Гретою Ван Састерен. Саме дружина познайомила його з Дональдом Трампом, для якого Коул згодом почав працювати як юрист.

Як США намагаються вплинути на Білорусь?