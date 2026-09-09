Росія планує ескалацію не лише в Україні: експерт з безпеки пояснив, як готується Європа

Російські плани щодо ескалації більше не обмежуються виключно війною проти України, адже під загрозою опинився і східний фланг НАТО. Кремль готує активізацію гібридних та розвідувально-диверсійних операцій на території європейських союзників США. Водночас виникає питання, чи здатне політичне керівництво Європи втримати суспільну стійкість перед обличчям нової загрози.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, наголосивши, що російські плани щодо ескалації включають не лише український напрямок, а й європейські країни НАТО. За його словами, йдеться про активізацію гібридних та розвідувально-диверсійних операцій путінських спецслужб безпосередньо на території союзників США.

Чому європейські лідери обирають деескалаційну риторику?

Аналітик зазначив, що сумнівна здатність окремих країн Європи гарантувати власну безпеку вже чітко трансформується у внутрішні суспільні настрої. Свідченням цього є результати регіональних виборів у Німеччині, де ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) подвоїла власні показники та здобула понад 40% голосів.

За словами експерта, стримана та деескалаційна риторика європейських політиків на даному етапі є для них вимушеною та зручною позицією. У Європі сподіваються, що Кремль тимчасово підвищить ставки, агонізуватиме й згодом зупинить ескалацію.

Це теж принаймні на теперішньому етапі досить вигідна риторика політичного й військового керівництва Європи,

– підкреслив експерт з безпеки.

Проте, на його думку, в разі реалізації російських планів щодо загострення на східному фланзі НАТО конфлікт може перерости в гібридне чи навіть збройне протистояння. За такого сценарію європейські країни навряд чи витримають тривалу конфронтацію з геополітичним ворогом.

Експерт роз'яснив, що ключовою проблемою для Європи стане не брак грошей чи військової техніки, а гостра суспільна напруга. Саме нездатність політичного керівництва дати раду із цим внутрішнім фактором виступає головним ризиком.

В інтересах НАТО, щоб ця конфронтація, якщо вона відбудеться, швидше закінчилася. Тому що тривалий конфлікт, збройне протистояння європейські країни просто не потягнуть, – підсумував Тарас Жовтенко.

Він додав, що це відбудеться не тому, що їм не вистачить грошей чи зброї. Суспільна напруга і нездатність політичного керівництва щось робити з нею – саме це є зараз одним із ключових факторів ризику.

Експерт з безпеки пояснив, чим загрожує Європі ескалація з боку Росії: дивіться відео