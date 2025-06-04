"Сутенер, шахрай, наркоман": експрезидент Польщі радикально відреагував на перемогу Навроцького

Після перемоги на виборах Кароля Навроцького експрезидент Польщі Лех Валенса розкритикував нового президента та назвав його сутенером, шахраєм та наркоманом. Його підтримала частина поляків, але його слова все ж є занадто радикальними.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура, зауваживши, що зараз погляди та цінності суспільства змінюється. Велику роль в цьому відіграє саме польська молодь.

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Про реакцію на перемогу Навроцького

Валенса заявив, що перемога Навроцького розкрила правду про польське суспільство, а демократія в Польщі зазнала краху. Багато поляків, які голосували за Рафала Тшасковського, підтримують таку думку.

Однак, на думку громадського діяча, не варто бути настільки різкими, потрібно робити правильні висновки. Адже змінюється суспільство і, відповідно, сама демократія та весь політичний процес.

Насамперед те, що колись вважалось компроматом, зараз не працює. Темні сторінки біографії Навроцького світ побачив лише в процесі виборів. Я теж думав, що після цього він не зможе виграти. Однак зараз особисті риси кандидата чи скандали не впливають на рейтинг. Подібна ситуація була й з Дональдом Трампом під час виборів у США, – пояснив він.

Тим часом Тшасковський намагався транслювати сімейні цінності, що не спрацювало. Цікаво й те, що він є мером Варшави. А у Польщі люди з малих містечок чи селищ не хочуть голосувати за таких кандидатів, бо вони асоціюються у них зі зверхністю великих міст.

Купідура додав, що за Навроцьким пішла також саме молодь, яка не звертає уваги на світогляд кандидатів. Молоді поляки більше цікавляться темою економіки та очікують швидких змін у цьому напрямку.

До слова, Володимир Зеленський привітав Навроцього з перемогою на виборах. Новообраний президент подякував українському лідеру та запевнив, що Польща – один з найвідданіших союзників України в протистоянні російській агресії.