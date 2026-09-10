ЗМІ пишуть, що Україна та Росія нібито можуть домовитися про енергетичне перемир'я упродовж зими. Тим часом у Кремлі заявили, що ця тема не обговорювалася.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він відреагував на повідомлення у ЗМІ, де йшлося про можливе енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою цієї зими.

Що сказав Пєсков про переговори з Україною?

За словами речника Путіна, еннергетичне перемир'я з Україною зараз не обговорюється.

Кремлівський посіпака зауважив, що Україна хоче досягти такого перемир'я, тому що енергетика – "це нібито Ахіллесова п'ята для неї".

Також Пєсков заявив, що російські військові системно та планомірно б'ють по цілях в Україні, а ситуація на фронті для Києва нібито дедалі погіршується.

Окрім того, російський чиновник підтвердив, що Абу-Дабі розглядається як місце тристоронніх перемовин за участі США, України та Росії.

Він зазначив, що Москва нібито надає перевагу мирному врегулюванню конфлікту, але за відсутності таких можливостей, продовжує "сво".

Пєсков підкреслив, що умови Росії для зупинення війни в Україні не змінилися і добре відомі.

Нагадаємо, що задля припинення бойових дій Москва продовжує наполягати на повному виведенні українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія незаконно записала до своєї Конституції.

Також Кремль прагне міжнародного визнання Криму та цих чотирьох областей частиною Росії і відмови України від вступу до НАТО.