Ердоган закликав Україну та Росію "не зачиняти двері" переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зробив заяву щодо війни в Україні. Він висловив сподівання, що 2 червня представники України та Росії знову зустрінуться на території його країни.

А також наголосив на важливості продовження переговорного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Які ще заяви зробив Ердоган щодо мирних переговорів

Під час поїздки до Азербайджану турецький лідер у розмові з журналістами закликав Україну та Росію "не зачиняти двері" для діалогу про мир.

Ми перебуваємо зараз в контакті з Росією та Україною. Ми говоримо їм, що вони не повинні зачиняти двері, поки вони відчинені,

– пояснив Ердоган.

Він додав, що під час кожної зустрічі з українськими та російськими представниками Туреччина нагадує їм про те, що не можна упускати можливість діалогу. А також зазначив, що "гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є гуманітарним боргом".

Нагадаємо, що раніше Ердоган заявив, що переговори між Зеленським та Путіним у Стамбулі могли бути історичним шансом для завершення війни в Україні. Він вкотре закликав до мирних переговорів та зазначив, що її неможливо закінчити за допомогою зброї.