"Перешкод для цього вже немає": Естонія закликала прийняти Україну до ЄС та НАТО

Естонський президент Алар Каріс 9 червня виступив із заявою щодо прийняття України до Євросоюзу та НАТО. Країна повністю підтримує якнайшвидше відкриття переговорних кластерів.

Відповідний заклик пролунав під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції у Таллінні, передає 24 Канал.

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Що сказав Алар Каріс щодо вступу України до ЄС і НАТО?

Президент Естонії висловив переконання, що "Україна повинна стати членом Європейського Союзу та НАТО". Він зауважив, що рішення й обіцянки Європи не мають лишатися виключно на папері.

Естонія підтримує відкриття переговорних розділів щодо вступу України до ЄС якнайшвидше. Навіть уже цього літа. Уже зараз, у червні. Перешкод для цього більше немає,

– наголосив Алар Каріс.

Разом із тим, президент Естонії підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, аби змусити її припинити агресію проти України.

Мовилося зокрема й про те, що попри війну російські спортсмени поступово відновлюють доступ до міжнародних спортивних змагань.

Алар Каріс звернув увагу на те, що представники країни-агресорки вже повернулися до участі в окремих дисциплінах, зокрема у спортивній гімнастиці, фехтуванні та боротьбі.

На думку естонського лідера, такі кроки є передчасними, адже Росія продовжує воєнні дії проти України.

"Росіяни поступово намагаються повернутися до міжнародного спорту та культури, щоб змінити негативне ставлення до себе, замість того, щоб визнати відповідальність за дії власного керівництва", – зазначив він.

Коли буде прогрес у мирних переговорах із Росією?

До речі, в Естонії також переконані, що держави Європи повинні брати безпосередню та активну участь у майбутньому переговорному процесі між Україною та Росією, який стосуватиметься припинення війни.

У Таллінні наголошують, що європейський голос має бути вагомим під час обговорення шляхів досягнення миру та гарантій безпеки. Алар Каріс не виключає, що вже протягом наступних місяців може відкритися "вікно можливостей" для просування переговорів щодо завершення війни.

Загалом же, європейські лідери виступили за початок прямих переговорів між Україною та Росією із залученням як Сполучених Штатів, так і європейських партнерів. Окрім цього, вони окреслили 5 основних умов, які, на їхню думку, є необхідними для досягнення сталого миру.