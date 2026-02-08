Такого не було за всю історію: як справа Епштейна вплине на Трампа та США

Документи у справі Джеффрі Епштейна, які нещодавно опублікувало міністерство юстиції США – це справжня "інформаційна бомба". З часом вона може спричинити проблеми для Дональда Трампа.

Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу зауважив, що насправді віддані прихильники Трампа задоволені тим, що файли Епштейна почали оприлюднювати. Багато пікантних подробиць з життя, зокрема, американської еліти стали відомими. Утім, не все так просто. Адже уся ця ситуація впливає і на Дональда Трампа.

Як справа Епштейна впливає на Трампа?

За словами Постернака, упродовж останніх тижнів в соцмережах з'явилося безліч різного аналізу, припущень та деталей щодо справи Епштейна. Люди увімкнулися на повну. І це справді вражає.

Як політтехнолог, який стежить за інформаційними процесами, скажу, що жодна подія ще не породжувала настільки сильного ефекту за всю історію медіа. Це реальний інформаційний вибух, який можна порівняти з ядерною зброєю. MAGA-електорат Трампа задоволений, але проблема для них в тому, що президент США там представлений як співучасник усіх цих "діянь",

– сказав Постернак.

Зараз в американського виборця може сформуватися запит на "очищення" еліти. Це змусить республіканців діяти, адже Дональд Трамп явно не асоціюється з "чистотою та порядком". До цього всього додаються різні дивні інциденти, пов'язані з президентом США. До прикладу, скандальне відео з Обамою.

Зверніть увагу! На сторінці Дональда Трампа у його ж соцмережі Truth Social опублікували відео, де зобразили Барака Обаму з дружиною у вигляді мавп. Це спричинило обурення як серед демократів, так серед республіканців. Зрештою відео видалили зі сторінки, а Трамп сказав, що "не бачив відео повністю".

"Навіть рідна Республіканська партія рве Трампа за ось такий епізод. Там вже йдуть запити на те, чи готові вони далі терпіти свавілля та ось таку поведінку їхнього лідера. Звідти пішло й гасло в американському сегменті соцмереж "No Kings",

– зазначив Постернак.

На думку політтехнолога, якщо така тенденція триватиме і надалі, то вибори в Конгрес можуть завершитися для республіканців катастрофою. Вони відбудуться в листопаді 2026 року.

Файли Епштейна та Трамп: що відомо

Наприкінці січня міністерство юстиції США оприлюднило нову частину файлів Епштейна. У відкритий доступ виклали 3 мільйони матеріалів, пов'язаних з цією справою. У міністерстві визнають, що матеріалів насправді ще більше – близько 6 мільйонів.

В оприлюднених документах Дональд Трамп згадується понад 38 тисяч разів. Багато документів – це звичайні матеріали у ЗМІ чи інші публічні згадки, які потрапили до електронної пошти Епштейна. Водночас там є згадки про те, що Трамп буцімто зґвалтував 13-річну дівчинку. Сам президент США відкидає ці звинувачення.