Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну, – Фіцо про санкції проти Росії

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.

Фіцо зазначив, що Словаччина хоче мати певні гарантії в цьому питанні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Що сказав Фіцо про санкції проти Росії

Під час пресконференції 15 червня прем'єр Словаччини заявив, що попросив словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара, щоб на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій. Фіцо пояснює, що хоче, аби спочатку розв'язали питання з постачанням російського газу.

Він також додав, що Братислава хоче знати, які буде мати гарантії наявності достатніх запасів газу та відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств. Окрім цього, Фіцо сказав, що Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну.

Нагадаємо, що раніше словацький прем'єр пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії, якщо вони "зашкодять" національним інтересам його країни. Окрім цього, Фіцо заявив, що вони більше шкодять Словаччині та ЄС, ніж Росії, та запропонував референдум щодо їх скасування.

Варто зауважити, що Словаччина не блокувала жодних попередніх санкцій ЄС. Проте нова резолюція зобов'язує уряд не підтримувати нові заходи проти Москви.