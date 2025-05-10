Це прямий виклик ЄС: чим має обернутися для Фіцо і Вучича візит до Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич відвідали Москву для святкування Дня перемоги. Ця подія створює підґрунтя для глибинних реформ самого ЄС.

Що важливо, це навряд чи допоможе Сербії у переговорах щодо вступу в Європейський Союз. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Як візит Фіцо і Вучича до Росії може обернутися проти них

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, Європейський Союз виник після розпаду СРСР як об'єднання країн довкола спільних цінностей: запобігання новій світовій війні, протидія Радянському Союзу, а згодом – подальша інтеграція для забезпечення миру та стабільності.

Але нині ситуація змінилася. Деякі країни-члени дедалі частіше займають політичну позицію, що суперечить інтересам більшості країн ЄС. Словаччина та Угорщина, зокрема, вдаються до антиукраїнської риторики. Наприклад, вони заявляють: "Ми – в ЄС, а ви – ні, і вам потрібно з нами домовлятись, щоб отримати зелене світло для вступу".

У такому разі, можливо, Україні варто звертатися безпосередньо до інституцій ЄС із пропозицією запровадити чіткі механізми виключення країн, які ведуть антиєвропейську політику. Це не лише дозволить захистити цінності ЄС, а й розв'яже сумніви скептиків щодо вступу нових країн – мовляв, "а як їх потім виключити, якщо щось піде не так?"

Вони повинні бути для того, щоб окремі країни ЄС, які в своїй риториці будуть займати антиєсівську лінію, розуміли, що це для них буде означати виключення з Європейського Союзу,

– наголосив Іван Ус.

До речі, такий механізм вже частково існує. Згідно з Амстердамською угодою, стаття 7 дозволяє позбавити країну-члена права голосу. Європейський парламент вже голосував за таку санкцію щодо Угорщини. Проте остаточне рішення не було ухвалене через політичну нерішучість. Це – прояв інституційної слабкості Євросоюзу, яку слід долати.

Візит Фіцо до Москви – це прямий виклик європейським інституціям. За даними європейських аналітиків, Росія після України розглядає можливість подальшої агресії проти ЄС. Якщо Європейський Союз прагне зберегти свою суб'єктність, необхідно реагувати конкретними діями.

Що стосується Сербії, то її участь у подібних заходах також повинна впливати на оцінку її євроінтеграційних перспектив. Відвідування параду в Москві 9 травня навряд чи додасть їй балів у переговорах про вступ до ЄС.