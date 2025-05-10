Что важно, это вряд ли поможет Сербии в переговорах по вступлению в Европейский Союз. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Как визит Фицо и Вучича в Россию может обернуться против них

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, Европейский Союз возник после распада СССР как объединение стран вокруг общих ценностей: предотвращение новой мировой войны, противодействие Советскому Союзу, а впоследствии – дальнейшая интеграция для обеспечения мира и стабильности.

Но сейчас ситуация изменилась. Некоторые страны-члены все чаще занимают политическую позицию, что противоречит интересам большинства стран ЕС. Словакия и Венгрия, в частности, прибегают к антиукраинской риторике. Например, они заявляют: "Мы – в ЕС, а вы – нет, и вам нужно с нами договариваться, чтобы получить зеленый свет для вступления".

В таком случае, возможно, Украине стоит обращаться непосредственно к институтам ЕС с предложением ввести четкие механизмы исключения стран, которые ведут антиевропейскую политику. Это не только позволит защитить ценности ЕС, но и решит сомнения скептиков относительно вступления новых стран – мол, "а как их потом исключить, если что-то пойдет не так?"

Они должны быть для того, чтобы отдельные страны ЕС, которые в своей риторике будут занимать антиесовскую линию, понимали, что это для них будет означать исключение из Европейского Союза,

– подчеркнул Иван Ус.

Кстати, такой механизм уже частично существует. Согласно Амстердамскому соглашению, статья 7 позволяет лишить страну-члена права голоса. Европейский парламент уже голосовал за такую санкцию в отношении Венгрии. Однако окончательное решение не было принято из-за политической нерешительности. Это – проявление институциональной слабости Евросоюза, которую следует преодолевать.

Визит Фицо в Москву – это прямой вызов европейским институтам. По данным европейских аналитиков, Россия после Украины рассматривает возможность дальнейшей агрессии против ЕС. Если Европейский Союз стремится сохранить свою субъектность, необходимо реагировать конкретными действиями.

Что касается Сербии, то ее участие в подобных мероприятиях также должно влиять на оценку ее евроинтеграционных перспектив. Посещение парада в Москве 9 мая вряд ли добавит ей баллов в переговорах о вступлении в ЕС.