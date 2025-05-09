О том, как прошел парад в Москве 24 Канал рассказывает со ссылкой на CNN и росСМИ.

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Праздник "победобесия" в Москве

Парад в Москве прошел спокойно. Страна-агрессор продемонстрировала свое оружие и технику, которую использует в войне против Украины и которую массово уничтожают ВСУ.

Кремль имел цель показать миру "величие" своей армии. На парад приехали руководители более 20 иностранных государств, среди которых президент Китая Си Цзиньпин, лидер Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Парад впервые принимал министр обороны России Андрей Белоусов. К шествию Москва привлекла около 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардии. Среди участников парада было по меньшей мере полторы тысячи участников войны в Украине.

По Красной площади двигались расчеты не только из России, но и из других стран: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Впервые на параде показали боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы "Гиацинт-К" и "Мальва", а также беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Все это вооружение Россия применяет против Украины.

На параде показали российское вооружение: видео с места события

По Красной площади двигались колонны с ракетными комплексами "Ярс" и "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-С" и тяжелыми огнеметными системами ТОС-2 "Тосочка".

Однако российская армия не показала свою "гордость" – комплекс "Орешник". Неизвестно, почему Кремль не добавил его в парад.

Завершил праздник авиапоказ. Последний раз военные самолеты над Москвой запускали в 2021 году. Шоу длилось около двух минут. В небе были пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". на истребителях Су-30 и МиГ-29.

В небо над Москвой запустили самолеты: видео

Парад закрыли шесть самолетов Су-25, которые покрасили небо Москвы в триколор.

Авиашоу на параде в Москве: смотрите видео

Как пишет CNN, в 2025 году Москва провела крупнейший за последнее время парад победы в День завершения Второй мировой войны.

Владимир Путин продолжает восхвалять Россию как главную победительницу той войны. Он заявил, что государство "было и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и что ее армия будет бороться с этими бесчинствами".

Вспомнил российский диктатор и участников так называемой "СВО", заявляя, что страна их поддерживает.