Про те, як пройшов пара в Москві 24 Канал розповідає з посиланням на CNN та росЗМІ.

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Свято "побєдобєсія" в Москві

Парад у Москві пройшов спокійно. Країна-агресорка продемонструвала свою зброю та техніку, яку використовує у війні проти України та яку масово знищують ЗСУ.

Кремль мав ціль показати світові "велич" своєї армії. На парад приїхали очільники понад 20 іноземних держав, серед яких президент Китаю Сі Цзіньпін, лідер Сербії Александар Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та інші.

Парад вперше приймав міністр оборони Росії Андрій Білоусов. До ходи Москва залучила близько 11,5 тисячі військовослужбовців Міноборони, ФСБ, МНС та Росгвардії. Серед учасників параду було щонайменше півтори тисячі учасників війни в Україні.

Червоною площею рухалися розрахунки не лише з Росії, але й з інших країн: Азербайджану, В'єтнаму, Білорусі, Єгипту, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Уперше на параді показали бойові розвідувальні машини БРМ-1К, 152-мм артилерійські системи "Гіацинт-К" та "Мальва", а також безпілотники "Орлан-10", "Орлан-30", "Ланцет-52", "Гарпія" та "Герань". Усе це озброєння Росія застосовує проти України.

На параді показали російське озброєння: відео з місця події

Червоною площею рухалися колони з ракетними комплексами "Ярс" та "Іскандер", реактивними системами залпового вогню "Торнадо-С" і важкими вогнеметними системами ТОС-2 "Тосочка".

Однак російська армія не показала свою "гордість" – комплекс "Орешник". Невідомо, чому Кремль не додав його в парад.

Завершив свято авіапоказ. Востаннє військові літаки над Москвою запускали у 2021 році. Шоу тривало близько двох хвилин. В небі були пілотажні групи "Російські витязі" та "Стрижі". на винищувачах Су-30 та МіГ-29.

У небо над Москвою запустили літаки: відео

Парад закрили шість літаків Су-25, які пофарбували небо Москви у триколор.

Авіашоу на параді в Москві: дивіться відео

Як пише CNN, у 2025 році Москва провела найбільший за останній час парад перемоги в День завершення Другої світової війни.

Владімір Путін продовжує вихваляти Росію як основну переможницю тієї війни. Він заявив, що держава "була і буде незламною перепоною для нацизму, русофобії, антисемітизму та що її армія боротиметься з цими безчинствами".

Згадав російський диктатор й учасників так званої "СВО", заявляючи, що країна їх підтримує.