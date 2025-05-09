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Як музей в Естонії прирівняв Путіна до Гітлера

Музей у прикордонній Нарві в Естонії знову до 9 травня вивісив плакат на кордоні з Росією, який прирівнює Путіна до Гітлера.

Це наш меседж, який є нагадуванням про сьогоднішню повномасштабну війну і воєнні злочини. Сьогодні в День Європи ми відзначаємо мир і свободу. Із завершенням Другої світової війни саме мир і свобода, повага до суверенітету, принципи солідарності, стали базовими цінностями Європейського співтовариства. Разом з тим, поряд з нами четвертий рік йде повномасштабна війна, яку розв'язав Путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини – воєнними злочинами,

– наголосила директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Нарвський музей порівняв Путіна з Гітлером / Фото Sergei Stepanov / ERR

У Росії 9 травня традиційно відзначають річницю перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. Святкування супроводжується військовими парадами, концертами та іншими пропагандистськими заходами.

Як і в попередні роки, на російському березі річки Нарва знову встановлено великі екрани, спрямовані в бік Естонії, де транслюватимуть святкові події.

На російському березі річки Нарва транслюють військовий парад / Фото Sergei Stepanov / ERR

Зазначається, що Нарвський музей не вперше розміщує такий плакат 9 травня – подібні дії відбуваються щороку з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, що Литва, Естонія та Латвія працюють над створенням Балтійської лінії оборони вздовж кордонів з Росією та Білоруссю. Також країни Балтії тісно співпрацюють з Польщею в рамках проєкту "Східний щит" і готуються до можливого захисту Сувалкського коридору.