Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Как музей в Эстонии приравнял Путина к Гитлеру

Музей в пограничной Нарве в Эстонии снова к 9 мая вывесил плакат на границе с Россией, который приравнивает Путина к Гитлеру.

Это наш месседж, который является напоминанием о сегодняшней полномасштабной войне и военных преступлениях. Сегодня в День Европы мы отмечаем мир и свободу. С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение суверенитета, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война, которую развязал Путин. Мы называем диктатора диктатором, военные преступления – военными преступлениями,

– отметила директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

Нарвский музей сравнил Путина с Гитлером / Фото Sergei Stepanov / ERR

В России 9 мая традиционно отмечают годовщину победы СССР над нацистской Германией. Празднование сопровождается военными парадами, концертами и другими пропагандистскими мероприятиями.

Как и в предыдущие годы, на российском берегу реки Нарва снова установлены большие экраны, направленные в сторону Эстонии, где будут транслировать праздничные события.

На российском берегу реки Нарва транслируют военный парад / Фото Sergei Stepanov / ERR

Отмечается, что Нарвский музей не впервые размещает такой плакат 9 мая – подобные действия происходят ежегодно с начала полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, что Литва, Эстония и Латвия работают над созданием Балтийской линии работают над созданием Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Беларусью. Также страны Балтии тесно сотрудничают с Польшей в рамках проекта "Восточный щит" и готовятся к возможной защите Сувалкского коридора.