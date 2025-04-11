Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Нарративы Кремля

Россия продолжает информационную подготовку для потенциальной агрессии против Эстонии.

Кремль продолжает использовать нарративы, которые он исторически использовал против Украины, чтобы установить условия для оправдания возможной будущей агрессии против Эстонии,

– отмечают аналитики.

Таким образом они прокомментировали заявления представительницы российского МИД Марии Захаровой, которая обвинила Эстонию в "охоте" на православие.

МИД поддержал обвинения российского Синода Русской православной церкви в преследованиях и притеснениях православных в Эстонии. Претензии МИД России и РПЦ возникли после того, как парламент Эстонии 9 апреля принял поправки к Закону о церквях и общинах, которые юридически заставят Эстонскую православную церковь разорвать свою принадлежность к РПЦ – Московского патриархата (МП).

В ISW подчеркивают, что РПЦ неоднократно использовалась Москвой как инструмент гибридных операций, в частности во временно оккупированных регионах Украины и в странах, ранее входивших в СССР, с целью "подавления религиозной свободы и продвижения провоенной и прокремлевской идеологии".

"Кремль давно создает информационные условия для гибридных операций против стран Балтии во имя защиты российских "соотечественников за рубежом", в том числе от преследований по религиозному признаку, и может попытаться объединить и усилить эти риторические усилия, если Эстония кодифицирует эти поправки в закон", – говорится в отчете.