Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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В оккупации россияне сначала бьют по кошельку, а потом стирают память

Центр национального сопротивления начал проект "Зона оккупации". В ролике, посвященном обзору важнейших событий на временно оккупированных территориях за неделю, рассказали о давлении на украинцев.

В ближайшее время тарифы на коммуналку в оккупации вырастут втрое. За воду, которой не бывает в кранах, придется платить не менее 25 рублей за кубометр. Тарифы будут расти в три этапа и "постепенно приближаться к среднероссийскому уровню".

"Целью является повышение качества услуг и экономическая обоснованность тарифов", – говорят в "ДНР".

В некоторых районах Луганщины тариф на электроэнергию уже вырос на 43%, а на тепло – на 60%. Это только начало, потому что дальше будет еще две волны. В результате оплата ЖКХ будет съедать больше половины средней пенсии даже с учетом субсидий.

Россия ведет экономическую войну против украинцев в оккупации. Приспешники Кремля хотят за счет местных наполнить бюджеты оккупационных администраций и привязать людей к себе. Ведь если не заплатить, то придет участковый, дальше могут описать имущество, наложить штрафы, навесить дело или мобилизовать.

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Кинозал имени тоталитаризма

Школьников в оккупации заставляют смотреть советскую пропаганду. Министерство образования России составило список рекомендованных фильмов. Есть среди них и ленты 1940 – 1950-х годов, например, "Молодая гвардия" 1948 года.

Программа обязательна, она утверждена на уровне расписания – минимум два раза в неделю в отдельное время под названием "Разговоры о важном". На временно оккупированных территориях Украины фильмы транслируют централизованно, через образовательные платформы под контролем российских террористов. Во многих школах учеников заставляют писать отзывы, то есть учить правильные формулировки о подвиге, "великой победе" и "непростительной русофобии Запада",

– говорится в видео.

Все это идет комплектом с милитаризацией образования, потому что детей учат собирать автоматы, их бросают на "уроки мужества" с вагнеровцами, им дарят военные тетради и водят на экскурсии в военкоматы.

Так что в оккупации школьников буквально перепрошивают.

"Дети должны еженедельно смотреть фильмы, которые идеализируют смерть за "родину", оправдывают насилие и легализуют культ войны. Это подготовка к будущей мобилизации, это воспитание лояльности к оккупанту через искаженную историю", – заключают в Центре национального сопротивления.