Известно, что этот Калягин ранее занимал высокую должность в министерстве образования России. В ведомстве отметили, что чиновник "зарекомендовал себя как опытный и компетентный руководитель", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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На Запорожскую ТОТ отправили нового русификатора



Его назначение на новый пост обещает стать важным этапом в развитии образовательной

системы образования региона,

– пугают оккупанты.

Очевидно, что под этими словами следует понимать, что враг будет проводить дополнительные мероприятия по русификации украинских школ и детей.

Калягин уже показался в новой должности, наведавшись в одну из школ, где захватчики планируют "перевоспитывать" наших детей.

Калягин в школе номер 15 / Фото росСМИ

Напомним, что Кремль активно искореняет украинскую культуру на оккупированных территориях. Нашим детям рассказывают о "героях сво" и "украинских нацистах". Кроме того, в школах на ВОТ работают учителя из России, в частности из отдаленных ее регионов. Один из примеров – бурятская директор школы в оккупированном Токмаке в Запорожье Оксана Васильевна Бухольцева.