Відомо, що цей Калягін раніше обіймав високу посаду в міністерстві освіти Росії. У відомстві зазначили, що посадовець "зарекомендував

себе як досвідчений та компетентний керівник", передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Військові писали, що постраждалі маріупольці не можуть отримати виплати: у Мінрозвитку відповіли

На Запорізьку ТОТ відправили нового русифікатора



Його призначення на новий пост обіцяє стати важливим етапом у розвитку освітньої

системи регіону,

– лякають окупанти.

Очевидно, що під цими словами слід розуміти, що ворог проводитиме додаткові заходи з русифікації українських шкіл та дітей.

Калягін вже похизувався на новій посаді, навідавшись до однієї зі шкіл, де загарбники планують "перевиховувати" наших дітей.

Калягін у школі номер 15 / Фото росЗМІ

Нагадаємо, що Кремль активно викорінює українську культуру на окупованих територіях. Нашим дітям розповідають про "героїв сво" та "українських нацистів". Крім того, в школах на ТОТ працюють вчителі з Росії, зокрема з віддалених її регіонів. Один з прикладів – бурятська директорка школи в окупованому Токмаку на Запоріжжі Оксана Василівна Бухольцева.