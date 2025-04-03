Также известно, что в школах на оккупированных территориях работают учителя из России, в частности из отдаленных ее регионов. Один из примеров – бурятская директор школы в оккупированном Токмаке в Запорожье Оксана Васильевна Бухольцева, передает 24 Канал.

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Как учителя из России оказываются на оккупированных территориях

Бухольцевой посвящено немало статей в пропагандистских СМИ. На ее примере российская пропагандистская машина пытается популяризировать идею переезда на работу в оккупированные украинские территории.

Оксана Васильевна Бухольцева, как и ее муж, ранее была учителем физики в Бурятии. У пары были друзья, дом и устоявшийся статус, однако после начала "сво" они решили изменить свою привычную жизнь. Оксана Бухольцева, учительница физики из Северобайкальска, год провела в лицее Донецка, а теперь обучает школьников в Токмаке, в Запорожье. В ноябре 2023 года Оксана переехала в Токмак – ее назначили директором местной школы №5,

– рассказывает о стремительной карьере местный пропагандистский сайт.

Заметим, что учителей на временно оккупированных территориях действительно не хватает, ведь оккупанты мобилизовали местных мужчин и отправили их на войну, как "пушечное мясо".

"Когда началась "сво", то первой мыслью у меня было, что там наши ребята, наши ученики. Потом узнала, что в Донецке мобилизовали всех учителей мужчин, пригодных к военной службе. А физики в основном мужчины, поехала заменять на время", – цитируют пропагандистские СМИ бурятскую учительницу.

За процессом колонизации территорий и "перевоспитанием" украинских детей следит высшее российское руководство. В частности об этом свидетельствует визит Марии Львовой-Беловой, приспешницы диктатора Путина, которую Международный трибунал обвиняет вместе с ним в военных преступлениях за похищение украинских детей с оккупированных территорий, в оккупированные районы Запорожья.

Политика искоренения национальной идентичности с подменой на идентичность колонизаторов через так называемое “перевоспитание” детей это – этноцид.

В другой истории, которую популяризировали российские СМИ, псковская учительница отправилась работать в Волновахский район.

Педагог из Псковской области Оксана Булатова, имея за плечами 26 лет опыта и более тысячи учеников, в 2024 году переехала в "ДНР" по программе "Земский учитель". Она работала в Санкт-Петербурге, но теперь помогает развивать школу в селе Дмитровка Волновахского округа,

– пишет об учительнице одно из региональных пропагандистских СМИ.

На оккупированных территориях может преподавать не каждый учитель

Для того, чтобы учителя могли преподавать на оккупированных территориях в соответствии с требованиями Кремля, их отправляют на "повышение квалификации" из оккупированных районов Донецкой области и Запорожья в Россию. Таким образом российские власти пытаются, помимо прочего, насадить российскую образовательную систему, переполненную пропагандой и историческими фейками, на оккупированных украинских территориях.

Недавно группу учителей из Мариуполя отправили на обучение в Санкт-Петербург.

Все эти шаги являются частью системной политики Кремля, направленной на уничтожение украинской национальной идентичности.