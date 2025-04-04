Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение офицера управления бригады "Азов" НГУ Дмитрия "Дипломата" Андрющенко.

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Что известно о приказе Минразвития по оккупации Мариуполя

Дмитрий Андрющенко обратил внимание на приказ Минразвития, где утвердило дату окончательной оккупации города Мариуполь и Мариупольского района.

05 марта 2022 года. Вместо 20 мая 2022 года, когда последний боец гарнизона "Мариуполь" выполнил приказ и прекратил оборону города. Я сам лично выходил одним из последних, уже где-то после обеда 20 мая!

– написал "Дипломат".

Он отметил, что об этом приказе стало известно, когда гражданские люди, которые получили ранения во время бомбардировки Мариупольского драмтеатра и роддома врагом, получили отказ в предоставлении социальной помощи и статуса приобретения инвалидности при ведении боевых действий.

Ведь, соответствии с этим документом, уже с 5 марта 2022 года якобы боевых действий в городе не было.

Сам приказ Минразвития есть в открытом доступе на сайте Верховной Рады. Там действительно указано, что боевые действия в Мариупольском районе, куда входит и сам город Мариуполь, начались 24 февраля 2022, а закончились 4 марта 2022 года.

Сам приказ был издан 28 февраля 2025, а утвержден Минюстом 11 марта этого же года.



В приказе Минразвития боевые действия в Мариуполе завершились 4 марта 2022 года / Скриншот 24 Канала

Прокомментировал документ и заместитель командира 12-й бригады специального назначения “Азов” Национальной гвардии Украины, подполковник Святослав Паламар "Калина".

Военный заявил, что надеется, что это "очередная халатность некоторых некомпетентных людей".

Не хочу верить в то, что кто-то сознательно стирает память об обороне Мариуполя. Пренебрегает, как защитников города, так и гражданских граждан Украины, пострадавших в результате варварского нашествия оккупантов,

– написал Паламар.

"Калина" также призвал министерство исправить эту ужасную ошибку и относиться с достоинством и должной опекой к гражданам Украины.